Житель Татарстана ради отдыха на заграничном курорте выплатил 1,2 млн рублей

Мужчина не хотел платить долг и тогда за дело взялись приставы. Фото: Мария ЛЕНЦ

В свое время житель Небрежных Челнов в нарушении правил на своем автомобиле совершил обгон, во время которого на встречной полосе движения столкнулся с иномаркой Kia Soul. Последняя получила сильные повреждения, денег по ОСАГО не хватило на ремонт. Виновник ДТП не спешил платить за восстановление. Тогда владелица иномарки подала на него в суд и выиграла. Мужчину обязали выплатить ей 1,1 миллиона рублей.

В итоге дело дошло до приставов. Но мужчина продолжал делать вид, что никому не должен. В отношении него было вынесено представление о взыскании исполнительного сбора. Но и это не помогло. Тогда должнику запретили выезд за пределы России.

«Узнав, что он не сможет провести отпуск на заграничном курорте, мужчина тут же оплатил все, что причитается – почти 1,2 миллиона рублей», - сообщает пресс-служба УФССП по Татарстану.

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