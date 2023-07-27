«Рубин» дважды забил «Ростову», но проиграл со счетом 0:1

Казанской команде не засчитали два гола. Фото: пресс-служба ФК «Ростов»

Вечером 26 июля в рамках игр за Кубок России «Ростов» принимал у себе казанский «Рубин». В первом же тайме гости проявили себя и дважды поразили ворота хозяев. Вот только эти голы казанцам не засчитали. В первый раз мяч при угловом покинул пределы поля, а во второй раз Фамейе забил из офсайда.

Второй тайм стал поистине решающим. Несмотря на то, что «Рубин», можно сказать, прессинговал соперника, «Ростову» каким-то чудом удалось извернуться и забить гол, который засчитали - заслуга Ивана Комарова. «Рубин» после такого поворота вывел на поле новых игроков, но это не спасло ситуацию. Счет 0:1 в пользу «Ростова».

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