После выступления Ани Лорак в Набережных Челнах ее концерт в Турции отменили

На Украине недовольны тем, что Ани Лорак избегает политических высказываний и продолжает выступать в России Фото: Борис КУДРЯВОВ

Популярная певица Ани Лорак выступила 22 июля на корпоративе в Набережных Челнах по случаю Дня металлурга. В последнее время артистка не часто дает концерты, поэтому для поклонников это событие не осталось незамеченным.

Через неделю, 29 июля, должно было состояться выступление Ани Лорак в одном из отелей Турции, но его отменили. Как оказалось, по требованию украинцев. Об этом сообщил консул Украины в Анталии Александр Воронин.

«Координируя совместные усилия консульства Украины в Анталии, посольства Украины в Турецкой республике и украинского сообщества удалось отменить концерт Ани Лорак (Каролина Куек). Продажа билетов остановлена, возврат будет осуществлен тем, кто уже их приобрел», – заявил Воронин.

На Украине недовольны тем, что Ани Лорак избегает политических высказываний и продолжает выступать в России. Сама поп-дива отмену концерта в Турции пока никак не прокомментировала.

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