ФОТО: Минздрав Чувашии

В Чувашии из глаза женщины достали жука, об этом рассказали в пресс-службе республиканского министерства здравоохранения.

Сообщается, что пациентка обратилась в кабинет неотложной помощи с жалобой на дискомфорт в глазу. На приеме выяснилось, что женщина накануне занималась заготовкой сена в поле, а к утру почувствовала боль.

Во время осмотра медики обнаружили на поверхности конъюнктивы века пациентки насекомое. Жука удалили пинцетом и назначили дальнейшее лечение.

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