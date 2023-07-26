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НовостиОбщество26 июля 2023 17:56

В Чувашии из глаза женщины достали жука

Пациентка обратилась в кабинет неотложной помощи с жалобой на дискомфорт в глазу
Марина ДОЛГОВА
ФОТО: Минздрав Чувашии

ФОТО: Минздрав Чувашии

В Чувашии из глаза женщины достали жука, об этом рассказали в пресс-службе республиканского министерства здравоохранения.

Сообщается, что пациентка обратилась в кабинет неотложной помощи с жалобой на дискомфорт в глазу. На приеме выяснилось, что женщина накануне занималась заготовкой сена в поле, а к утру почувствовала боль.

Во время осмотра медики обнаружили на поверхности конъюнктивы века пациентки насекомое. Жука удалили пинцетом и назначили дальнейшее лечение.

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