ФОТО: cap.ru

В Новочебоксарске объединят два техникума и сократят 15 работников. Информация об этом размещена на портале органов власти Чувашии.

Документ о реорганизации принят на заседании республиканского кабмина.

Согласно постановлению, химико-механический техникум будет реорганизован в форме присоединения к нему политехнического техникума. 15 сотрудников при этом последнего будут сокращены.

Сотрудникам реорганизованного политехнического техникума предлагают трудоустроиться в объединенном образовательном учреждении.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram