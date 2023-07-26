ФОТО: телеграм-канал Миндортранс РТ

В Челнах на проспекте Хасана Туфана отремонтировали дорогу по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба миндортранса Татарстана.

Стоимость обновления дороги в Набережных Челнах составила более 230 миллионов рублей, средства на эти цели были выделены из республиканского бюджета.

Во время ремонта отремонтировано порядка 3,4 км дорожного покрытия.

Кроме того, установлены дорожные знаки и ограждения, остановки и светофоры, а также нанесена разметка и произведено озеленение участка.

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