Фото: Михаил ФРОЛОВ

На дороге «Казань-Оренбург» временно перекрыли движение для большегрузов, проинформировали в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

Сообщается, что с 27 июля вводится временное ограничение движения для большегрузных автомобилей на трассе «Казань – Оренбург» - Рыбная Слобода. Причиной для этого стало аварийное состояние моста через реку Ошняк. Движение большегрузов восстановят после окончания ремонта.

Для объезда предлагаются автомобильные дороги общего пользования регионального значения:

М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа;

подъезд к автомобильной дороге Р-239;

М-7 «Волга» - Шумково - Рыбная Слобода;

и автомобильная дорога федерального значения М-7 «Волга».