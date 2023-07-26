Фото: Михаил ФРОЛОВ
На дороге «Казань-Оренбург» временно перекрыли движение для большегрузов, проинформировали в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.
Сообщается, что с 27 июля вводится временное ограничение движения для большегрузных автомобилей на трассе «Казань – Оренбург» - Рыбная Слобода. Причиной для этого стало аварийное состояние моста через реку Ошняк. Движение большегрузов восстановят после окончания ремонта.
Для объезда предлагаются автомобильные дороги общего пользования регионального значения:
М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа;
подъезд к автомобильной дороге Р-239;
М-7 «Волга» - Шумково - Рыбная Слобода;
и автомобильная дорога федерального значения М-7 «Волга».