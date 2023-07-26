Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экс-главу отдела полиции Набережных Челнов осудили за взятку. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда.

Бывший полицейский Денис Ерамасов получил условный срок за получение взятки в размере 50 тысяч рублей. По версии следствия, деньги предназначались для прикрытия нелегального игорного бизнеса.

Отмечается, что Ерамасов свою вину полностью признал.

Накануне экс-полицейскому вынесли приговор. Он получил 3 года лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком.

Кроме того, Ерамасов лишен права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти в государственных органах правоохранительной службы, сроком на 2 года

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