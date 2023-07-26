ФОТО: kzn.ru

Синоптики обещают, что в июле температурных рекордов в Татарстане не будет. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Казани.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что до конца месяца в республике погода будет жаркой, но не рекордной. Максимальная прогнозируемая температура воздуха – +33 градуса на юго-востоке Татарстана.

Помимо этого, к концу недели на территории республики ожидаются грозы, дожди и усиление ветра.

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