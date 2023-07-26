Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 июля 2023 15:45

Синоптики обещают, что в июле температурных рекордов в Татарстане не будет

Руководитель центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что погода в республике будет жаркой, но не рекордной
Марина ДОЛГОВА
ФОТО: kzn.ru

ФОТО: kzn.ru

Синоптики обещают, что в июле температурных рекордов в Татарстане не будет. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Казани.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что до конца месяца в республике погода будет жаркой, но не рекордной. Максимальная прогнозируемая температура воздуха – +33 градуса на юго-востоке Татарстана.

Помимо этого, к концу недели на территории республики ожидаются грозы, дожди и усиление ветра.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram