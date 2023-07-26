Число самозанятых в Татарстане выросло на 30,5 тысяч с начала года

Фото: Евгения ГУСЕВА

Число самозанятых в Татарстане выросло на 30 тысяч с начала года, об этом рассказали в республиканском министерстве экономики.

Сообщается, что количество татарстанских самозанятых за 2023 год достигло 255 тысяч человек. Их общий задекларированный доход составил более 22,5 миллиардов рублей.

В минэкономики отмечают, что росту численности самозанятых поспособствовали оказываемые меры поддержки – выставочно-ярмарочные мероприятия, бесплатные программы по обучению выводу на маркетплейсы, а также льготное кредитование.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram