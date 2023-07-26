Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Набережных Челнах на ремонт ДК «КАМАЗ» выделят более 9 миллионов рублей. Заявка на поиск подрядчика для выполнения капремонта дворца культуры размещена на сайте Госзакупок.

Согласно документу, ДК «КАМАЗ» ждет обновление фасада, ремонт лестницы, замена окон и дверей, озеленение и благоустройство прилегающей территории, и ряд других работ. Кстати, особое внимание будет уделено ремонту зрительного зала и сцены – в результате него появится больше мест и современное оборудование.

Кроме того, запланирована реконструкция фонтана, а также оснащение зоны отдыха урнами, светильниками и лавочками.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram