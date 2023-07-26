В Чувашии на улице нашли женщину, которой проломили голову топором

От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Канаше на улице нашли тело 70-летней женщины с проломленной головой. Это и другие травмы указывали на криминальный след. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье «убийство», сообщает следственный комитет Чувашии.

«В совершении этого преступления обвиняется муж убитой. Он уже задержан и на время следствия помещен под стражу», - отметили в ведомстве.

Как полагает следствие, во дворе собственного домохозяйства супруги сильно поссорились из-за личной неприязни друг к другу. В ходе конфликта мужчина схватил топор и нанес им потерпевшей несколько ударов по голове, а также по другим частям тела. От полученных травм женщина скончалась на месте преступления. Расследование этого уголовного дела продолжается: устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся судебные экспертизы и допрашиваются свидетели.

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