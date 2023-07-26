В Нижнекамске появились 25 камер с распознанием лиц и госномеров авто

В 2023 году появится 129 камер на 47 участках Нижнекамска. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нижнекамске появились 25 камер с распознанием лиц и госномеров машин. Их установили в местах массового пребывания горожан, на въездах и выездах, дорожных участках с повышенным трафиком, сообщает пресс-служба администрации города.

С мая 2023 года уже были установлены 25 камер. В общем в текущем году появится 129 подобных устройств на 47 участках Нижнекамска.

Установка камер видеонаблюдения реализуется в рамках программы «Безопасный город».

Напомним, в дворах Казани также установят видеонаблюдение. Камерами оснастят территории, благоустроенные по программе «Наш двор».

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