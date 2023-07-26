В Казани рекультивация иловых полей выполнена на 52%

Работы по рекультивации иловых полей проводятся в рамках федеральной программы «Оздоровление Волги» и нацпроекта «Экология». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани работы по рекультивации иловых полей биологических очистных сооружений выполнены на 52%. Об этом сообщил глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин.

По словам Айзатуллина, рекультивация включает в себя освобождение карт от ила с устройством нижнего экрана и заполнение геотуб разбавленным иловым осадком. Проект будет действовать до конца 2024 года. В результате планируют изолировать около четырех миллионов кубических метров илового осадка, который копился полвека.

Работы по рекультивации иловых полей проводятся в рамках федеральной программы «Оздоровление Волги» и нацпроекта «Экология».

Напомним, за 2022 год в Казани произвели 18 тысяч тонн гранулята из илового осадка.

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