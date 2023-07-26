В Казани реконструкцию сада Рыбака завершат к осени

Благоустройство сада ведется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Фото: пресс-служба мэрии Казани

В Кировском районе Казани реконструкцию второй очереди сада Рыбака завершат к осени. Работы там выполнены на 57%. Об этом сообщил руководитель исполкома города Рустем Гафаров.

Специалисты почти завершили устройство оснований дорожек, сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации, обновление спортивных площадок. На 70% выполнено наружное освещение, на 50% - системы видеонаблюдения и оповещения.

Кроме того, предстоит обустроить входную группу и озеленить территорию. Также в саду появятся 22 скамейки, новые вазоны и велопарковка.

Первую часть сада Рыбака открыли в сентябре 2022 года. Его благоустройство ведется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Напомним, в 2023 году на территории Татарстана решили благоустроить 68 парков, скверов и набережных.

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