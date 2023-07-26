Депутат Госдумы обратился к прокурору после нападения на врача в Альметьевске

Парламентарий связался с пострадавшей и обсудил случившееся Фото: принтскрин видео.

Депутат Госдумы Айрат Фаррахов отреагировал на случай в поликлинике Альметьевска, где отец пациентки напал на врача. Парламентарий связался с пострадавшей и обсудил случившееся. Кроме этого, Фаррахов направил депутатский запрос прокурору Татарстан Илдусу Нафикову с просьбой проконтролировать расследование этого инцидента.

«Не могу найти оправдания противоправным действиям против медицинских работников во время исполнения служебных обязанностей. Сам, работая на скорой помощи, оказывался в такой ситуации», - рассказал депутат.

Ранее мы сообщали, что мужчина ударил амбулаторной картой по голове врача, которая отказался принять без записи его дочь.

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