Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 июля 2023 12:48

В Казани трем выдающимся работникам завода «Серп и молот» открыли мемориал

Композиция появилась на фасаде дома №10 по улице Клары Цеткин
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Мемориал был установлен за счет спонсорских средств.

Мемориал был установлен за счет спонсорских средств.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани открыли мемориальную доску в честь трех выдающихся работников завода «Серп и молот». Композиция появилась на фасаде дома №10 по улице Клары Цеткин.

Речь идет об академике, «отце атомной бомбы» Игоре Курчатове, Герое Советского Союза Владимире Иовлеве и директоре предприятия Мирсаиде Рахимкулове. Мемориал был установлен за счет спонсорских средств, а именно представителя Совета ветеранов Казани Гарафутдина Хисамутдинова.

По словам Хисамутдинова, мемориальная доска является напоминанием о славных временах работы на цеху. Этот завод стал важной частью национальной промышленности и являлся одним из самых значимых и символичных предприятий России.

В Татарстане завод «Серп и молот» стал родоначальником машиностроения. Свою деятельность он начал в 1851 году.

Напомним, Казанский пороховой завод ищет сотрудников на высокую зарплату.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram