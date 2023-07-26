В Казани трем выдающимся работникам завода «Серп и молот» открыли мемориал

Мемориал был установлен за счет спонсорских средств. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани открыли мемориальную доску в честь трех выдающихся работников завода «Серп и молот». Композиция появилась на фасаде дома №10 по улице Клары Цеткин.

Речь идет об академике, «отце атомной бомбы» Игоре Курчатове, Герое Советского Союза Владимире Иовлеве и директоре предприятия Мирсаиде Рахимкулове. Мемориал был установлен за счет спонсорских средств, а именно представителя Совета ветеранов Казани Гарафутдина Хисамутдинова.

По словам Хисамутдинова, мемориальная доска является напоминанием о славных временах работы на цеху. Этот завод стал важной частью национальной промышленности и являлся одним из самых значимых и символичных предприятий России.

В Татарстане завод «Серп и молот» стал родоначальником машиностроения. Свою деятельность он начал в 1851 году.

Напомним, Казанский пороховой завод ищет сотрудников на высокую зарплату.

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