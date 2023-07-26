Фото: Максим Ксенафонтов

Благотворительный фонд «Семья вместе» отметил десятилетие Семейного дома в Казани. Праздник прошел на территории Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) МЗ Республики Татарстан, где все эти годы Семейный дом дает возможность семьям не разлучаться в период длительного лечения. За десять лет Семейный дом оказал поддержку более 15 000 детей и родителей.

Ежегодно «Дом» в Казани собирает под одной крышей всех друзей, чтобы в теплой атмосфере отпраздновать день рождения. И этот год не стал исключением. Маленьких пациентов больницы и их родителей пришли поздравить друзья и партнеры благотворительного фонда «Семья вместе».

Торжественную часть открыла Лейла Ринатовна Фазлеева, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан: «Дорогие ребята, я хочу вам всем-всем-всем пожелать здоровья, пусть каждый из вас выздоровеет, благодаря нашим коллегам-медикам и сотрудникам Фонда «Семья вместе». Я хочу поблагодарить всех специалистов Фонда за работу и пожелать всем вам результатов вашего труда, которые обязательно превратятся в улыбку родителей и детей».

«Друзья, я сегодня в Государственной Думе, но мое сердце с вами в Казани, в нашем «Семейном доме», который празднуют сегодня важную дату – 10 лет. Благодаря нашему дому дети во время лечения могут находиться вместе с мамами, папами, дедушками, даже сестренками и братишками. Это очень важно! 10 лет работы доказали эффективность такой формы поддержки и доказали, что детям и родителям этот семейный дом просто необходим. Наш Семейный дом является первым в России и до сих пор единственным. Я желаю, чтобы оставаясь первыми, вы не были в одиночестве. Пусть такие центы создаются по всей России!», − пожелала в своем видеопоздравлении Татьяна Петровна Ларионова, депутат Государственной думы РФ.

Жаворонков Владимир Владимиров, Заместитель министра здравоохранения РТ:

«10 лет – это довольно серьезный срок, чтобы посмотреть жизнеспособность той модели, которая впервые была представлена в Татарстане. Собравшись здесь, видя наших дорогих гостей, которые стояли у истоков этого дома, мы можем сказать однозначно, что модель жизнеспособна. В Республике Татарстан уделяется пристальное внимание детскому здравоохранению. Посмотрите на корпуса ДРКБ, Новый центр детской онкологии и гематологии, готов к вводу в строй огромный перинатальный центр на базе 7-ой городской больницы, проектируется первая детская больница – такого количества объектов на единицу населения нет ни в одном регионе РФ, это говорит об акценте руководства Республики Татарстан. Мне бы сегодня хотелось поблагодарить каждого из вас за то, что вносите свой вклад в развитие пациентоориентированной медицины».

Зиатдинов Айрат Ильгизарович, Главный врач ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ»:

«За эти 10 лет сделано много, Фонд несет не только социально-экономическую, но и психологическую помощь для наших детей и их родителей, чтобы семьи могли комфортно проходить лечение на территории ДРКБ. Хотелось бы сказать спасибо всем, кто участвует в работе этого фонда, кто ежедневно принимает участие для улучшения качества оказания медицинской помощи. Я хочу, чтобы каждый ребенок, находящийся здесь, выздоровел, чтобы каждый день приносил положительные эмоции, а мы медики будем вам в этом помогать!»

Для участников была подготовлена праздничная программа: концерт, развлекательные игры и кулинарный мастер-класс для детей, а также показ детского спектакля «Приключения Тёпы и его друзей» в постановке Национального театра народной музыки и песни «Золотое Кольцо». Актеры провели интерактивные игры с детьми, а руководитель театра Григорий Кадышев подарил детям игрушечные наборы и электрокары для Семейного дома.

Фото: Максим Ксенафонтов

Бесплатный Семейный дом — это дом рядом с больницей, где могут жить родители, пока их дети проходят длительное лечение. Благодаря этому семье не приходится тратить деньги на гостиницу или съемную квартиру, транспорт, и многие бытовые нужды. Семейный дом является настоящим «Домом вдали от дома» для проживающих в нем семей. В доме созданы комфортные условия для пребывания: отдельные спальни, гостиная с игровой зоной, просторная кухня-столовая, прачечная, детская площадка и летняя терраса.

«В течение 10 лет команда Дома сопровождала каждую проживающую в нем семью на их нелегком пути в борьбе с болезнью. Дом для многих стал настоящим символом надежды, местом, где любовь и поддержка окружают каждого, кто оказался здесь. Мы от всего сердца благодарим всех, кто поддерживал наш проект все эти годы. Для нас нет большей награды, чем видеть улыбки на лицах семей», – сказала генеральный директор благотворительного фонда «Семья вместе» Екатерина Мыслицкая.

В честь юбилея фонд «Семья вместе» совместно с «Мастерской Олеси Мустаевой» – производителем натуральной косметики из Казани, выпустил бьюти-наборы, комплектация и дизайн которых были разработаны специально в рамках коллаборации. Наборы можно приобрести на маркетплейсах и в сети «Золотое яблоко». «Мастерская Олеси Мустаевой» направит половину средств от продажи наборов в фонд «Семья вместе».

Ежегодно на поддержание работы Семейного дома в Казани фонд «Семья вместе» направляет 12 млн рублей. В этом году запланировано строительство еще одного Семейного дома – на территории Детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой в Москве. Как и в Казани, проживание в нем будет бесплатным. Большой вклад в развитие и реализацию работы Фонда вносят гости «Вкусно – и точка», которые оставляли безналичные пожертвования в предприятиях сети по всей России.

Мероприятие прошло при поддержке: ведущего Константина Бахмутова, звукорежиссера Павла Федотова, вокальной группы «Ямьле», хора «Милли», музыкантов Дарьи Складчиковой и Ксении Изилановой, Анисы Ягудиной, повара национальной татарской кухни, Сибгатуллина Рамиля, видеографа Сергея Погодина, фотографов Алексея Игнатюк и Лейсан Шафигуллиной, Кузнецовой Вероники, семей Шайхиевых и Валиахметовых, Каримова Марата, Светланы Комиссаровой. Благодарим компании: Национальный театр народной музыки и песни «Золотое Кольцо», «Prex», «СПП», «ПКФ Майдан», «Air_KZN_116», «Ваниль.shariki.kzn», «Шаровары», «Кинокрут», «Мастерская Олеси Мустаевой», «Шоу Элемент», студия «Балаган», ресторан «Буфетъ Театральный», АО «Департамента продовольствия и социального питания» г. Казани, БФ «С верой в будущее», общественная организация «Молодая Гвардия Единой России».