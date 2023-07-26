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НовостиОбщество26 июля 2023 12:14

В Казани восстановили движение трамваев по маршруту №4 после аварии

ДТП произошло на перекрестке улиц Ершова и Гвардейской
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Примерное время простоя составило 30 минут.

Примерное время простоя составило 30 минут.

Фото: Мэрия Казани

В среду, 26 июля, в Казани на перекрестке улиц Ершова и Гвардейской столкнулись два автомобиля. В связи с этим было приостановлено движение трамваев №4 в оба направления.

Примерное время простоя составило 30 минут. Сейчас трамваи по маршруту №4 ходят в обычном режиме, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

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