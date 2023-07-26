Гендиректором СИБУР-Татарстан назначен Айрат Сафин

С 2013 года Сафин руководил заводом этилена. Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехим»

Генеральным директором АО «СИБУР-Татарстан» назначен Айрат Сафин. Информация об этом опубликована в справочном сервисе «Контур.Фокус».

Айрат Сафин с 1997 года работал в «Нижнекамскнефтехиме» и «Казаньоргсинтезе». С 2013 по 2020 год руководил заводом этилена, затем управлял заводом в Нижнекамске.

Напомним, ранее был создан совет по производству кремнийорганики на Казанском заводе синтетического каучука.

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