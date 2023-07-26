В Нижнекамске таксист спас от пожара частный дом и автомобиль незнакомых людей

Увидев таксиста, начали останавливаться и проезжающие мимо водители

Водитель такси в Нижнекамске спас от пожара частный дом и автомобиль незнакомых людей. Более того, только благодаря бдительности мужчины не пострадали и соседние постройки.

Инцидент произошел в районе СНТ «Мичуринец». Водитель Яндекса Алексей днем ехал на заказ и заметил дым, идущий с одного из участков. Подъехав ближе, он увидел, что горит гараж, который расположен примерно в пяти метрах около частного дома.

Рядом с домом была припаркована машина и таксист подумал, что внутри жилья находятся хозяева. Алексей немедленно бросился к месту происшествия, но ворота были закрыты, хозяев дома не оказалось. Мужчина не растерялся и оперативно вызвал пожарных. После чего своими силами начал тушить пожар. Увидев таксиста, начали останавливаться и проезжающие мимо водители, позже присоединились соседи. Общими усилиями неравнодушные татарстанцы оттолкнули машину хозяев подальше от пламени. Вскоре приехали сотрудники МЧС и справились с огнем.

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