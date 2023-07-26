В Татарстане назвали список востребованных специальностей для службы по контракту

В их числе - оператор БПЛА, инженер-строитель, вычислитель для арт.систем и не только. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Опубликован список востребованных специальностей для службы по контракту, сообщает портал Герои Татарстана. В их числе - оператор БПЛА, инженер-строитель, вычислитель для артсистем, специалист связи, специалист-радиотехник, специалист по ремонту техники, фельдшер, санитар и водитель. При этом по специальностям фельдшер, санитар и специалист связи отправиться на службу по контракту могут и женщины.

Официальный сайт набора на контрактную службу заработал в Татарстане в начале июля. Здесь можно найти информацию о положенных выплатах, льготах и гарантиях для военнослужащих, а также порядке поступления на службу по контракту.

Напомним, ранее Рустам Минниханов поручил улучшить условия в военкоматах.

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