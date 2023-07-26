Минниханов показал президенту Сенегала возможности спортивных объектов Казани

Маки Салл планирует ознакомится с промышленным потенциалом Татарстана. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Глава Татарстана Рустам Минниханов презентовал президенту Сенегала Маки Салл возможности спортивных объектов Казани.

Рустам Минниханов с Маки Саллом побывали в международном конноспортивном комплекс «Казань». Там они осмотрели ипподром и прилегающую инфраструктуру, ознакомился с работой комплекса, сообщает пресс-служба главы республики

Следующей их точкой стал стадион «Ак Барс Арена», где произошла встреча с командой «КАМАЗ-Мастер». Также Минниханов с президентом Сенегала побывали в Дворце водных видов спорта.

Кроме того, Салл планирует ознакомится с промышленным потенциалом Татарстана, культурными и спортивными объектами региона.

Напомним, глава республики Рустам Минниханов встретил в аэропорту президента Сенегала. Маки Салл прибыл в Татарстан с рабочим визитом.

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