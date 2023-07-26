АО «Транснефть – Прикамье» модернизировало производственную инфраструктуру нефтеперекачивающей станции в Татарстане

АО «Транснефть – Прикамье» завершило строительство подпорной и магистральной насосных на нефтеперекачивающей станции Альметьевского районного нефтепроводного управления – НПС-3.

Выработавшие нормативный срок эксплуатации прежние подпорная и насосная станции были демонтированы. Работы проводились с июля 2021 года в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта. Цель – модернизация оборудования, обеспечение стабильной и надежной транспортировки нефти.

На новых станциях установлены 3 подпорных и 4 магистральных насосных агрегата (ПНА и МНА), соответствующие требованиям нормативных документов ПАО «Транснефть». Масса ПНА составляет почти 7,5 тонны, производительность – более 1,2 тыс. куб. м нефти в час. МНА производства АО «Транснефть Нефтяные Насосы» (г. Челябинск) массой более 5 тонн позволяет перекачивать свыше 1,7 тыс. куб. м нефти в час, что для сравнения эквивалентно объему нефти, перевозимому за то же время 25 железнодорожными цистернами емкостью около 60 куб. метров каждая.

Насосные агрегаты обладают повышенным коэффициентом полезного действия, улучшенными ресурсными и эксплуатационными характеристиками, позволяющими увеличить межремонтный интервал и срок службы, оптимизировать использование электроэнергии при транспортировке нефти, значительно снизить стоимость обслуживания и планового ремонта.

Также в ходе работ в подпорной и магистральной насосных было установлено и смонтировано современное электротехническое, теплоэнергетическое и механо-технологическое оборудование. В частности, заменены 33 единицы запорной арматуры, 3 фильтра-грязеуловителя, 7 приточно-вытяжных вентиляционных систем и более 100 метров воздуховодов. Кроме того, установлена новая система отопления здания, смонтированы дренажные емкости и трубопровод. При оснащении объектов использовались оборудование и комплектующие российского производства.

В рамках проекта на НПС-3 возведены здание маслосистемы, узел пуска средств очистки и диагностики, кабельная эстакада, трансформаторная подстанция, сети водоснабжения, канализации и пожаротушения, а также линия электропередачи. Современная инфраструктура позволит обеспечить бесперебойную работу подпорной и магистральной насосных, повысить надежность и безопасность системы магистральных трубопроводов.

Крупнейшая в мире трубопроводная компания «Транснефть», отмечающая в текущем году 30-летие, производит и устанавливает на своих объектах современное оборудование и комплектующие, позволяющие повысить безопасность и энергоэффективность производственной инфраструктуры, а также поддерживать бесперебойную транспортировку нефти.

СПРАВКА

Магистральная насосная станция обеспечивает транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу. Ее основная функция - создание и поддержание необходимого давления в трубопроводе.

Подпорная насосная станция создаёт необходимое давление нефти, поступающей из резервуарного парка в магистральную насосную станцию для дальнейшей транспортировки нефти по магистральным нефтепроводам. Конструктивную особенность ПНА позволяет работать при низком давлении нефти на приеме в насос и далее подавать ее на магистральные насосы с определенным избыточным давлением.