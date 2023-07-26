Задать интересующие вопросы можно каждую первую пятницу месяца. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Татарстане 4 августа организуют онлайн-прием по вопросам взыскания алиментов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП).

Прием проведет руководство главного управления УФССП по Татарстану. Задать интересующие вопросы можно каждую первую пятницу месяца. Для этого необходимо обратиться в любое ближайшее отделение судебных приставов.

Кроме того, записаться на прием можно по номерам телефона: 8(843)514 92 21, 8(843)514 92 20 или 8(843)514 92 02.

Напомним, в Татарстане жителям напомнили о бесплатной юридической помощи участникам СВО.

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