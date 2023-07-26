В Татарстане благодаря прокуратуре работники птицефабрики получили 23 млн рублей

Около 1,1 тысячи сотрудников предприятия остались без зарплаты. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Татарстане благодаря прокуратуре Пестречинского района работники местной птицефабрики, наконец, получили зарплату. Речь идет о задолженности предприятия перед своими сотрудниками в размере 23 миллионов рублей, сообщил и.о. старшего помощника прокурора республики по взаимодействию со СМИ и общественностью Адель Гайнутдинов.

По словам Гайнутдинова, предприятие не выплатило заработную плату за март 2023 года около 1,1 тысячи рабочим. В связи с этим сотрудниками надзорного ведомства было вынесено представление в адрес директора птицефабрики об устранении нарушений.

Помимо этого, в отношении руководителя возбудили административное дело за невыплату в установленной срок зарплаты. После этого задолженность предприятием перед сотрудниками была погашена в полном объеме.

Напомним, средняя зарплата в Татарстане достигла 56 тысяч рублей.

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