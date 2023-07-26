Ударил карточкой по голове: в Татарстане разъяренный отец напал на детского врача

Девочка пыталась успокоить своего отца Фото: принтскрин видео.

В Альметьевске отец юной пациентки набросился на врача детской поликлиники из-за отказа в приеме. Инцидент попал на видео.

«Это был не экстренный случай, который нужно было принимать без записи», - объяснила свое решение доктор.

Тогда разгневанный отец девочки взял амбулаторную карту, ударил ею по голове врача, а затем еще и толкнул женщину. После этого мужчина вышел из кабинета и держал дверь, чтобы ЛОР не могла позвать на помощь. Однако медик не растерялась и вышла через другую дверь.

По нашим данным, врач написала заявление в полицию.

Примечательно, что многие пользователи соцсети попытались оправдать поступок мужчины. Объяснив это тем, что к узким специалистам в поликлинике порой действительно попасть на прием крайне сложно. Но, безусловно, поднимать руку на врача мужчина не имел никакого права.

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