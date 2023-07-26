Уснул за рулем: в Татарстане легковушка залетела под поезд

Управлявший легковушкой мужчина получил ушибы, но от госпитализации отказался. Фото: Приволжская транспортная прокуратура

На железнодорожном переезде в Лениногорском районе Татарстана водитель автомобиля уснул за рулем и совершил столкновение с поездом. Инцидент произошел 25 июля у платформы «13 км» на перегоне станций Аккуль – Ялан.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Рено» уснул за рулем и проехал на запрещающий сигнал светофора. В результате произошло столкновение. Управлявший легковушкой мужчина получил ушибы, но от госпитализации отказался. Схода подвижного состава, к счастью, не произошло, а вот машина получила повреждения, ей потребуется ремонт.

Ранее мы сообщали, что в Зеленодольске поезд насмерть сбил человека возле железнодорожной станции.

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