В Набережных Челнах на продолжение Московского проспекта направят еще 570 млн рублей

Подрядчик обязан выполнить работы до 31 марта 2024 года. Фото: Даниил ОПАРИН

В Набережных Челнах на продолжение Московского проспекта до улицы Хади Такташа направят еще 570 миллионов рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, средства выделят на мостовой переход через реку Челна. Подрядчик обязан провести рекультивацию земель, построить дорогу, разворотное кольцо, мостовой переход, ливневки, локальные очистные сооружения, а также провести обследование и испытание объекта, пуско-наладочные работы. На выполнение этих задач дается срок до 31 марта 2024 года.

Напомним, движение по трассе М-12 «Москва-Казань» планируют открыть до конца 2023 года.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram