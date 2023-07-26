Самой пожилой среди женщин стала жительница Советского района Гуляндам Мухаметова. Фото: Мария ЛЕНЦ

Самому пожилому жителю Казани 106 лет. Им является Шариф Мазитов, который родился 19 ноября 1916 года, сообщает пресс-служба мэрии города.

Самой пожилой среди женщин стала жительница Советского района Гуляндам Мухаметова. Она родилась 15 марта 1917 года. На третьем месте по возрасту находится 104-летняя Такдиса Гафарова.

Кроме того, всего в городе проживает 90 человек, которым 100 и более лет. Из них семь мужчин и 83 женщины. Большая часть проживает в Московском и Советском районах (по 19 человек).

Отметим, с 2016 года реализуется проект «Жизнелюбы». В 2023 году благодаря нему состоялось 630 мероприятий для пенсионеров с охватом более 70 тысяч человек.

Напомним также, что в Татарстане подготовили проект «Золотые годы» для улучшения жизни пенсионеров.

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