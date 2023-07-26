Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 июля 2023 7:38

Самому пожилому жителю Казани 106 лет

Им является Шариф Мазитов
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Самой пожилой среди женщин стала жительница Советского района Гуляндам Мухаметова.

Самой пожилой среди женщин стала жительница Советского района Гуляндам Мухаметова.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Самому пожилому жителю Казани 106 лет. Им является Шариф Мазитов, который родился 19 ноября 1916 года, сообщает пресс-служба мэрии города.

Самой пожилой среди женщин стала жительница Советского района Гуляндам Мухаметова. Она родилась 15 марта 1917 года. На третьем месте по возрасту находится 104-летняя Такдиса Гафарова.

Кроме того, всего в городе проживает 90 человек, которым 100 и более лет. Из них семь мужчин и 83 женщины. Большая часть проживает в Московском и Советском районах (по 19 человек).

Отметим, с 2016 года реализуется проект «Жизнелюбы». В 2023 году благодаря нему состоялось 630 мероприятий для пенсионеров с охватом более 70 тысяч человек.

Напомним также, что в Татарстане подготовили проект «Золотые годы» для улучшения жизни пенсионеров.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram