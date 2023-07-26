Гидрометцентр прогнозирует в Татарстане жару до 37 градусов

Жарко будет и в ряде других регионов России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане в ближайшие дни ожидается до 37 градусов жары. Такая погода прогнозируется и в Чувашии, Ульяновской области, на Таймыре, Сахалине, в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, днем температура воздуха составит от +30 до +39 градусов. В этих регионах температурный фон будет на семь и более градусов выше нормы. В Татарстане 28 и 29 июля столбик термометра покажет до 37 градусов.

Напомним, ранее метеоролог КФУ Тимур Аухадеев рассказал, каким будет лето 2023 в Татарстане.

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