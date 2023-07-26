В Казани почти неделю не работают табло на остановках

Всего в Казани насчитывается 360 электронных табло. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уже почти неделю, а именно шестой день, жители Казани вынуждены в неведении ждать свой автобус, троллейбус или трамвай - информационные табло на остановках не работают.

К слову, с начала 2023 года поступило 48 жалоб казанцев на работу электронных информационных табло на остановках. Это без учета обращений после глобального сбоя 20 июля. Об этом свидетельствуют данные, зарегистрированные на портале «Народный контроль». В основном жители Казани жаловались на то, что табло не работают или показывают неправильную информацию.

Всего в Казани насчитывается 360 электронных табло. Они расположены на четверти всех городских остановок.

Напомним, 20 июля в Казани на остановках вышли из строя информационные табло. Специалисты приступили к восстановлению системы.

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