В Казани на организацию концерта и салюта ко Дню города направят 28 млн рублей

Заявки на участие в тендере принимаются до 3 августа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Казани на организацию концерта и салюта ко Дню города и Дню Татарстана направят 28,2 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, в обязанности подрядчика вошли праздничное оформление города, в том числе разработка эскизов, монтаж декораций и оформление сценического комплекса.

Кроме того, гостей и жителей города ждут выступления звезд российской и татарской эстрады, заслуженных артистов республики. В конце праздника организуют салют длительностью не менее четырех минут. Местом проведения мероприятия станут открытая площадка центра семьи «Казан», Казанская ратуша, Старо-Татарская слобода, Казанский ипподром.

Заявки на участие в тендере принимаются до 3 августа. Победителя определят 7 августа.

Напомним, на фестиваль «Вкусная Казань» выделят 11,5 миллиона рублей.

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