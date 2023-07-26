В Нижнекамске восстановление пострадавшего от взрыва подъезда займет 1,5 месяца

Жильцам разрешили зайти в свои квартиры и забрать вещи первой необходимости Фото: МЧС Татарстана

Восстановление восьмого подъезда дома на проспекте Вахитова, который пострадал в результате взрыва бытового газа, займет до 1,5 месяцев. Жителям на это время предоставляем временное жилье. Об этом сообщил руководитель исполкома Нижнекамского района Роман Булатов.

Также строители провели обследование соседних подъездов. В девятом повреждений не обнаружили, поэтому жильцам разрешили вернуться в свои квартиры, а вот в седьмом пострадали несколько несущих конструкций.

Тем, кто еще не может вернуться в свои квартиры, разрешили зайти и забрать вещи первой необходимости.

Напомним, взрыв бытового газа произошел на проспекте Вахитова в Нижнекамске 25 июля. Инцидент попал на видео.

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