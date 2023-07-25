Все районы Татарстана приступили к уборке зерновых культур

На сегодняшний день собрано более 255 тысяч тонн зерна Фото: Виталий ТИМКИВ

Все 43 района Татарстана приступили к уборке зерновых культур. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода республики. Как рассказали в ведомстве, на сегодняшний день собрано более 255 тысяч тонн зерна. Убрано более 85 тысяч гектаров.

В лидеры по урожайности выбились шесть районов. Среди них, Кайбицкий, Бугульминский, Дрожжановский, Мамадышский, Нурлатский и Тетюшский.

В Тетюшском средняя урожайность зерновых составила 48 ц\га, в Кайбицком — 39 ц\га, а в Мамадышском — 39,8ц\га.

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