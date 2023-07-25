Всего там будет 10 домиков и сейчас они находятся на финальной стадии обустройства Фото: Андрей АБРАМОВ

В Зеленодольском районе Татарстана в сентябре откроют круглогодичный глэмпинг. Он находится в селе Ильинское и был построен в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Всего там будет 10 домиков и сейчас они находятся на финальной стадии обустройства. Там также будет бассейн, ресторан, экологическая тропа, площадки для спорта. Рядом есть озеро и заповедник.

Проект создан благодаря гранту на развитие туризма. Общая стоимость проекта составляет порядка 40 млн рублей. 12 млн из них деньги гранта от Ростуризма, остальная часть — средства инвестора.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram