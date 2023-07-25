Все дело в угрозе распространения африканской чумы свиней Фото: Андрей АБРАМОВ

В Татарстане решили сократить численность диких кабанов в 40 раз. Такой указ подписал глава республики Рустам Минниханов.

Согласно документу ранее максимально возможная численность охотничьего ресурса составляла более 14 тысяч. Теперь же это число составляет 357.

Все дело в угрозе распространения африканской чумы свиней, которую выявили в соседних регионах — в Чувашии и Удмуртии. Основным очагом распространения являются именно дикие кабаны.

В 2021 году говорилось, что в республике будут поддерживать численность животных на уровне не более тысячи голов. По данным на март этого года, на территории Татарстана насчитывалось 800 голов.

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