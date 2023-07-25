В среду в Татарстане ожидают грозу и сильный ветер

По прогнозам синоптиков, в этот день ожидается кратковременный дождь и гроза Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В среду, 26 июля, в Татарстане ожидают грозу и сильный ветер. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

По прогнозам синоптиков, в этот день ожидается кратковременный дождь и гроза. Юго-западный ветер, при грозе возможны кратковременные усиления до 15-20 метров в секунду. Уром и ночью в отдельных районах прогнозируют туман. Температура воздуха ночью составит 12-17 градусов. Днем столбик термометра поднимется до 24-29 градусов тепла.

В столице, 26 июля, также прогнозируют дождь, переменную облачность, грозу. Температура воздуха днем составит 25-27 градусов выше нуля.

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