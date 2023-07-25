Это 174 км от парка Урицкого в Казани до села Кирельское в Камско-Устьинском районе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первую часть «Волжской тропы» в Татарстане планируют обустроить в 2024 году. Это 174 км от парка Урицкого в Казани до села Кирельское в Камско-Устьинском районе. Об этом рассказала глава дирекции по развитию природных территорий и экотуризма фонда «Институт развития городов» Оксана Саргина. На данный момент никакой инфраструктуры там нет. Сейчас смета находится на проверке.

Вместе с тем, уже сейчас каждый желающий может скачать приложение для прохождения тропы. Ее общая протяженность 350 км. Сейчас проработано 13 сегментов, три круговых маршрута и пять коротких треков.

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