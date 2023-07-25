Там будет представлено 10 собак Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Казани смогут взять себе питомца во время акции «Лапа дружбы». Она пройдет в парке имени Урицкова в это воскресенье, 30 июля. Там будет представлено 10 собак: трехлапый Юпитер, метис лабрадора Дендик, Руна и другие. Чтобы стать хозяином одного из них, нужно взять паспорт для подписания договора. Акция будет проходить с 16.00 до 20.00.

Кроме того, посетители могут получить консультацию ветеринара, поучаствовать в благотворительной ярмарке. Также можно принести и оставить на «столе добра» корм, миски, наполнители и другие принадлежности для мохнатых друзей.

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