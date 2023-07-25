На фестивале «Скорлупино» в Татарстане установят два рекорда

Об этом рассказала организатор фестиваля Наиля Тазиева Фото: Оксана ЗУЙКО

На Всероссийском фестивале «Скорлупино» в Пестречинском районе Татарстана, который пройдет 30 июля, установят два рекорда. Это самый масштабный хоровод из гостей праздника и перетягивание трактора пауэрлифтерами. Об этом рассказала организатор фестиваля Наиля Тазиева.

По ее словам, в хороводе дружбы примут участие, в том числе, и представители Белгородской области, которые станут гостями фестиваля.

Второй же рекорд заключается в перетягивании трактора «Луидора», который весит более 2 тонн. В этом году будет хороший призовой фонд, а участниками, помимо спортсменов, могут стать обычные парни.

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