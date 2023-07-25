В Казани проживает около 11,2 тысячи многодетных семей

Трое детей насчитывается в 9 924 казанских семьях. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани проживает 11 179 многодетных семей, которые воспитывают 35 165 детей. Такую статистику приводит управление соцполитики города.

Трое детей насчитывается в 9 924 семьях, четыре ребенка - в 967, пять - в 224, шесть - в 48, семь - в 11. Восемь детей воспитываются в пяти семьях в Кировском, Приволжском и Советском районах Казани.

Ранее в Казани открылась запись на регистрацию брака в День города и республики.

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