В Татарстане на благоустройство пляжей выделят 177 миллионов рублей

Полученные средства направят на установку душевых кабинок, туалетов, урн для мусора. Фото: Оксана ЗУЙКО

В Татарстане на благоустройство пляжей направят 177,6 миллиона рублей. Об этом на брифинге заявил председатель Госкомитета республики по туризму Сергей Иванов.

По итогам первого этапа денежную поддержку получили 14 проектов. Сейчас идет второй этап, в рамках которого принимаются дополнительные заявки. Полученные средства направят на установку душевых кабинок, туалетов, урн для мусора, пунктов медпомощи и спасательных пунктов, шезлонгов и не только.

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