В Вахитовском районе Казани заработает новая котельная

Работы будут завершены к концу августа.
Фото: Мэрия Казани
В ближайшем отопительном сезоне в Вахитовском районе Казани заработает новая блочно-модульная котельная. Она будет снабжать теплом четыре жилых дома и детсад вместо изношенного комплекса завода «ВКНИИВОЛТ».
Территорию под котельную очистят от старых коммуникаций и электрокабелей, а затем рабочие зальют фундамент. Сама котельная будет разделена на трехметровые части. Их привезут на площадку возле дома №39 на улице Толстого, чтобы собрать уже цельную установку.
Ожидается, что работы будут завершены к концу августа, сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Ранее администрация города опубликовала график отключения горячей воды на август.
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