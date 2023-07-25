В Вахитовском районе Казани заработает новая котельная

Работы будут завершены к концу августа. Фото: Мэрия Казани

В ближайшем отопительном сезоне в Вахитовском районе Казани заработает новая блочно-модульная котельная. Она будет снабжать теплом четыре жилых дома и детсад вместо изношенного комплекса завода «ВКНИИВОЛТ».

Территорию под котельную очистят от старых коммуникаций и электрокабелей, а затем рабочие зальют фундамент. Сама котельная будет разделена на трехметровые части. Их привезут на площадку возле дома №39 на улице Толстого, чтобы собрать уже цельную установку.

Ожидается, что работы будут завершены к концу августа, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее администрация города опубликовала график отключения горячей воды на август.

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