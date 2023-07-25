Глава Татарстана посетил обновленное здание республиканского Минздрава

Республиканский Минздрав переехал в новое помещение на улице Бутлерова в начале текущего года
Глава Татарстана Рустам Минниханов побывал 25 июля в обновленном здании Минздрава РТ. Ему показали кабинеты и рассказали о том, как организована работа ведомства. Экскурсию провел министр здравоохранения Марсель Миннуллин.
Руководителю республики показали общий отдел и отделы организации медицинской помощи детям, по приему граждан, службы родовспоможения, отдел, расчетов по заработной плате, управление контроля стандартов качества медицинской деятельности.
Отметим, что республиканский Минздрав переехал в новое помещение на улице Бутлерова в начале текущего года.
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