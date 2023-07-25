Некоторые жертвуют миллионы: в Татарстане близится к концу 30-летняя стройка Соборной мечети

Новая мечеть сможет вместить 3200 верующих одновременно. Фото: пресс-служба мэрии Наб. Челнов

В Набережных Челнах на Соборную мечеть «Джамиг», которая должна стать одной из крупнейших в Татарстане, водрузили полумесяц на основной купол. Событие в городе уже назвали историческим. Его посетили сотни верующих, администрацию города представлял руководитель исполкома Фарид Салахов.

Альфас Хазрат поблагодарил за поддержку меценатов и мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева. Именно благодаря им удалось придать новый импульс строительству Соборной мечети, ведь оно было начато в 1993 году. Впоследствии стройка была заморожена и возобновлена относительно недавно – в 2017 году.

Сейчас проводится облицовка здания белым мрамором, в ближайшее время планируют приступить к монтажу витражей. Мечеть будет пятиэтажная, в ней одновременно смогут находиться 3 200 верующих.

За полгода на стройку пожертвовали 26 млн рублей

Строительство Соборной мечети ведется на пожертвования. В прошлом году сумма составила 90 миллионов рублей, за первое полугодие текущего года – 26 миллиона рублей. Сумма поступают самые разные - 50 рублей до миллионов. Так, к примеру, одна пенсионерка пожертвовала 200 тысяч рублей, а группа бизнесменов, которые пожелали остаться анонимными, перечислили в прошлом году 30 миллионов рублей.

Ранее мы сообщали, что религиозные деятели одобрили концепцию и новое место для Соборной мечети в Казани.

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