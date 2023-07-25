В Нижнекамске к поврежденному взрывом дому устанавливают подпорки

Место происшествия посетил и мэр Нижнекамска Рамиль Муллин. Фото: пресс-служба главы Нижнекамского района

В Нижнекамске после взрыва газа пошагово началось укрепление дома: с подвала здания и до верхних этажей. Оконные рамы и стекла восстановят также и в соседнем доме №13 и близлежащем детском саду. Их выбило ударной волной.

Сейчас на территории поврежденного взрывом дома работают эксперты, проектировавшие это здание. Они дадут оценку ущербу. Затем пострадавшим возместят нанесенный ЧП вред за счет резервного фонда города, сообщает пресс-служба главы Нижнекамского района.

Напомним, взрыв в жилом доме №11 по улице Вахитова прогремел ранним утром 25 июля. Один человек пострадал, он находится в больнице в тяжелом состоянии. Для жильцов поврежденного дома организовали пункт временного размещения.

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