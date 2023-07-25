Минниханов и Минюст РФ обсудили реализацию в Казани проекта «Квартал юстиции»

Встреча прошла в Доме правительства Татарстана. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Во вторник, 25 июля, раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с первым заместителем Евгением Забарчуком и заместителем министра юстиции РФ Олегом Свириденко.

Стороны рассмотрели вопросы взаимодействия Татарстана с федеральным Минюстом по ряду направлений, а также обсудили то, как реализовывается в Казани проект «Квартал юстиции», сообщает пресс-служба раиса.

Напомним, «Квартал юстиций» располагается на улице Хади Такташа. Комплекс административных зданий открыли в августе прошлого года с участием главы Татарстана Рустама Минниханова и главой Минюста РФ Константином Чуйченко.

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