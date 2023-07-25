В Татарстане топ-менеджеров «КАМАЗа» и «Ремдизель» задержали за махинации на 156 млн рублей

Следствие подало ходатайство в суд об аресте подозреваемых. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В это понедельник, 24 июля, в Набережных Челнах силовики задержали двух топ-менеджеров торгово-финансовой компании «КАМАЗа» и АО «Ремдизель». В отношении мужчин возбудили уголовное дело по двум статьям: «злоупотребление полномочиями» и «причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», сообщает пресс-служба Набережночелнинского городского суда.

Именно туда и было направлено ходатайство об аресте задержанных. По версии следствия, топ-менеджеры использовали свое положение, чтобы необоснованно завысить себе премии. Для этого, как следует из материалов уголовного дела, они продавали контрагентам АО «Ремдизель» автотехнику со слишком большими скидками. То есть объемы продаж росли, а особой прибыли предприятиям от этого не было, одни убытки. К слову об убытках, имущественный вред нанесенный злоумышленниками был оценен в более чем 156,4 миллиона рублей.

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