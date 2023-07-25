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НовостиОбщество25 июля 2023 9:50

Минниханов на встрече обсудил реализацию крупных проектов в Татарстане

Он рассмотрел эту тему с начальником Главгосэкспертизы России Игорем Маныловым
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
По словам Манылова, по числу выданных заключений экспертизы среди регионов России республика занимает второе место. Фото: rais.tatarstan.ru

По словам Манылова, по числу выданных заключений экспертизы среди регионов России республика занимает второе место. Фото: rais.tatarstan.ru

Глава Татарстана Рустам Минниханов на встрече с начальником Главгосэкспертизы России Игорем Маныловым обсудил реализацию крупных проектов в республике, сообщает пресс-служба главы региона. Стороны обсудили вопросы взаимодействия в части реализации национальных проектов и ряда крупных проектов на территории Татарстана.

По словам Манылова, по числу выданных заключений экспертизы среди регионов России республика занимает второе место. Экспертные организации активно внедряют в свою работу новейшие цифровые технологии, в том числе Единую цифровую платформу экспертизы.

Напомним, Рустам Минниханов встретился с сенаторами и депутатами Госдумы от Татарстана.

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